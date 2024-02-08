В Крыму выплаты после "шторма века" получили 334 тысячи человек

334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как рассказала РИА Новости Крым заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей.

"У нас продолжаются выплаты всем пострадавшим. До настоящего времени примерно по 20 тысячам заявок органами соцзащиты еще ведется назначение. Задержка идет в тех случаях, где был неправильно указан адрес либо не было своевременного подтверждения факта проживания", – пояснила министр.