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Новости Крыма

В Крыму выплатят субсидии производителям ягод

20 марта 2024, 21:55Общество

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В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, рассказали в Минсельхозе республики. Ранее эта выплата носила компенсационный характер.

"В этом году субсидии производителям ягод будут предоставляться до закладки новых насаждений. Сумма выплат может составлять около 380 тыс. рублей на каждый гектар ягодника", – сообщает Telegram-канал министерства.

Сейчас на территории ягодников уже начались весенние работы: прополка земляники, обрезка, подвязка ежевики. Аграрии готовятся вносить весенние подкормки.

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