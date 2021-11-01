На фоне роста числа заболевших COVID-19 в Крыму выросла потребность в антиковидной плазме, необходимой для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров республиканского учреждения здравоохранения "Центр крови" Ольга Чос.

По ее словам, на данный момент в Крыму фиксируется снижение донорской активности, поскольку идет процесс вакцинации и ревакцинации. А привитые люди могут стать донорами не раньше, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации, поясняет специалист.