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Новости Крыма

В Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

16 августа 2024, 14:19Общество

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Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Крыму и Севастополе в этом году. Насколько опасно заболевание, каковы его симптомы и есть ли вероятность летального исхода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.

"В этом году у нас уже зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе", – рассказала Светлана Листопад.

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