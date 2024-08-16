В Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Крыму и Севастополе в этом году. Насколько опасно заболевание, каковы его симптомы и есть ли вероятность летального исхода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.

"В этом году у нас уже зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе", – рассказала Светлана Листопад.