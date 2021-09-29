Новости Крыма

В Крыму "взяли" водителя под кайфом и пассажира с наркотиками в трусах

29 сентября 2021, 14:22Происшествия в Крыму

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В пригороде Симферополя сотрудники ДПС остановили автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 25-летний молодой человек с признаками наркотического опьянения, а его пассажир хранил наркотики при себе. Об этом информирует пресс-служба республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, водитель отказался пройти освидетельствование и был отстранен от управления машиной. Иномарку забрали на спецстоянку, а в отношении нарушителя составили административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования. Вместе с тем наркотики полицейские нашли у его пассажира. Причем, в самом необычном месте.

"У 22-летнего приятеля, находящегося в салоне авто, в ходе досмотра в присутствии понятых был обнаружен пакет, обмотанный изолентой, который молодой человек прятал в нижнем белье. Как пояснил задержанный, порошкообразное вещество, находящееся в свертке, является синтетическим наркотиком, а сам пакет он якобы нашел в ближайшей лесополосе", – сообщили в ведомстве.

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