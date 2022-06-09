Новости Крыма

В Крыму за гибель подростка осудят экс-директора управления капстроя

09 июня 2022, 16:26Общество

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Бывшего директора управления капитального строительства администрации Евпатории будут судить за халатность, из-за которой погиб подросток, а также злоупотребление должностными полномочиями с ущербом для бюджета города почти 14 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

По первой статье бывшему должностному лицу вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в сентябре прошлого года на территории недостроенного "Дома Пионеров", где не были установлены защитные ограждения.

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