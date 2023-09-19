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Новости Крыма

В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан

19 сентября 2023, 10:55Общество

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Семеро жителей Керчи осуждены на разные сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования, почти за три года они успели заработать более 5 млн рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как установили правоохранители, игорный бизнес был организован с конца 2020 года. Создали и возглавили его двое керчан, позже привлекли в преступную группу еще пятерых местных.

"Злоумышленники, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в четырех помещениях, в которых организовали проведение азартных игр", – рассказали в прокуратуре.

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