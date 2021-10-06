В Крыму за миллионы обновят Центр борьбы со СПИДом

В Симферополе планируют капитально отремонтировать здание Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Соответствующий документ о назначении подрядчика опубликован на официальном сайте крымского правительства.

В распоряжении говорится, что работы по капитальному ремонту здания центра будет делать ООО "Калипсо". Согласно данным единого госреестра юрлиц, компания была зарегистрирована в 2018 году в Москве, уставной капитал – 196 000 рублей, основной вид деятельности – торговля оптовыми текстильными изделиями.

Стоимость контракта, согласно распоряжению, составит более 42 миллионов рублей. Какие именно работы на эти средства будет проводить подрядчик, не указывается, однако не менее 95% всех работ компания должна будет выполнить самостоятельно. Капитальный ремонт центра должен быть завершен к 31 декабря 2022 года.