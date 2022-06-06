В Крыму за нарушение "пожарных" правил грозит миллионный штраф

В Крыму с 8 июня увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Об этом информирует минприроды республики.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит предупреждение или административный штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. А вот если это произошло в условиях противопожарного режима или ЧС – штрафы вырастают кратно.

"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшего вследствие лесных пожаров, влечет наложение административных штрафов. На граждан – в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", – добавили в минприроды.