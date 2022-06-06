Новости Крыма

В Крыму за нарушение "пожарных" правил грозит миллионный штраф

Сегодня, 10:44Общество

2

В Крыму с 8 июня увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Об этом информирует минприроды республики.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит предупреждение или административный штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. А вот если это произошло в условиях противопожарного режима или ЧС – штрафы вырастают кратно.

"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшего вследствие лесных пожаров, влечет наложение административных штрафов. На граждан – в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей", – добавили в минприроды.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх