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В Крыму за неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах – МЧС

В Крыму за неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах – МЧС

29 декабря 2019, 17:09Новости

В Крыму за минувшую неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России в Крыму.

Как отмечается, в результате оперативных действий спасателей в результате аварий на дорогах было спасено 17 человек, три человека погибли.

"Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 24 пожара, семь из них – пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено два человека, два человека погибли. В горно-лесной зоне и на водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Ранее крымские спасатели сообщили, что из-за ухудшения погодных условий в Крыму автомобилистам необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть внимательными и осторожными.

Как сообщалось, из-за частых ДТП на дорогах аннексированного Крыма решили установить фото- и видеорегистраторы.

Сотрудники российского главка МЧС по Крыму ранее напоминали, что с начала 2019 года 747 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи 1112 гражданам.

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