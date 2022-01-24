В Крыму за сутки 324 человека заболели COVID-19

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 324 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.

Накануне было выявлено 298 новых случаев, за сутки до этого – 262. Рост заболеваемости в регионе продолжается более недели.

"Всего выявлено 130 137 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 185 человек, за весь период – 121 282", – говорится в сообщении.

По данным минздрава, от осложнений болезни скончались еще восемь человек. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 4 654.