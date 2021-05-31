Новости Крыма

В Крыму задержали лжеюристку за "помощь" в продаже недвижимости

31 мая 2021, 11:56Общество

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В Феодосии правоохранители задержали женщину, которая занималась мошенничеством под предлогом оказания юридических услуг. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым. Как выяснили правоохранители, женщина целых два года похищала деньги у людей, которым якобы оказывала юридические консультации. Так, одни потерпевшие обратились к ней за помощью в оформлении правоустанавливающих документов на недвижимость. "При этом они, не составляя договор, оплачивали услуги, а взамен никакой правовой помощи не получали, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Всеми вырученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению".

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