В Крыму задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте

Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму пресекли подпольную деятельность ялтинской ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом проинформировала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, четверо жителей Ялты с июля 2017 по март 2021 года продолжали организацию подпольной деятельности местной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, несмотря на решение Верховного суда РФ от 2017 года о запрете данной организации. В частности, подозреваемые проводили пропагандистские собрания и распределяли деньги на нужды общины.

В отношении организаторов ранее органами следствия было возбуждены и расследуется уголовные дела по статье" Финансирование экстремистской деятельности". По обеим статьям УК РФ мужчинам в настоящее время предъявлены обвинения.