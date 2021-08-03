Новости Крыма

В Крыму задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте

03 августа 2021, 16:13Происшествия в Крыму

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Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму пресекли подпольную деятельность ялтинской ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом проинформировала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, четверо жителей Ялты с июля 2017 по март 2021 года продолжали организацию подпольной деятельности местной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, несмотря на решение Верховного суда РФ от 2017 года о запрете данной организации. В частности, подозреваемые проводили пропагандистские собрания и распределяли деньги на нужды общины.

В отношении организаторов ранее органами следствия было возбуждены и расследуется уголовные дела по статье" Финансирование экстремистской деятельности". По обеим статьям УК РФ мужчинам в настоящее время предъявлены обвинения.

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