Новости Крыма

В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт

19 июля 2021, 12:02Происшествия в Крыму

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В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. С заявлениями о кражах в полицию обратились 29-летний и 46-летний жители крымской столицы. По их словам, они потеряли свои банковские карты, с которых неизвестные начали тратить деньги при бесконтактной оплате товаров и услуг в магазинах. Подозреваемые – 50-летняя жительница Джанкойского района и 17-летний парень – были задержаны по горячим следам.

"Женщина рассказала, что, найдя банковскую карту на улице, решила этим воспользоваться в личных интересах и в разных магазинах города Симферополя приобрела продукты и бытовую химию на сумму 18910 рублей, после чего карту выбросила. Второй также увидел потерянную карту, присвоил ее и несколько раз пообедал в ресторанах быстрого питания, а также приобрел себе одежду, потратив деньги потерпевшего в сумме 9676 рублей. После этого карту выбросил", – сообщили в ведомстве.

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