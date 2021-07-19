В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт

В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. С заявлениями о кражах в полицию обратились 29-летний и 46-летний жители крымской столицы. По их словам, они потеряли свои банковские карты, с которых неизвестные начали тратить деньги при бесконтактной оплате товаров и услуг в магазинах. Подозреваемые – 50-летняя жительница Джанкойского района и 17-летний парень – были задержаны по горячим следам.

"Женщина рассказала, что, найдя банковскую карту на улице, решила этим воспользоваться в личных интересах и в разных магазинах города Симферополя приобрела продукты и бытовую химию на сумму 18910 рублей, после чего карту выбросила. Второй также увидел потерянную карту, присвоил ее и несколько раз пообедал в ресторанах быстрого питания, а также приобрел себе одежду, потратив деньги потерпевшего в сумме 9676 рублей. После этого карту выбросил", – сообщили в ведомстве.