Новости Крыма

В Крыму задержали украинских браконьеров

22 апреля 2021, 09:46Происшествия в Крыму

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Крымские пограничники задержали украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого занимался незаконной добычей камбалы-калкана. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. Решением суда капитан приговорен к крупному штрафу.

Украинское судно перехватил сторожевой корабль "Безупречный" в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный в ночь с 19 на 20 апреля. "В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей. Судно было сопровождено в населенный пункт Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд", – сказано в сообщении крымских пограничников.

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