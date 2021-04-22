Новости Крыма В Крыму задержали украинских браконьеров

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Крымские пограничники задержали украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого занимался незаконной добычей камбалы-калкана. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. Решением суда капитан приговорен к крупному штрафу. Украинское судно перехватил сторожевой корабль "Безупречный" в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный в ночь с 19 на 20 апреля. "В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей. Судно было сопровождено в населенный пункт Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд", – сказано в сообщении крымских пограничников. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

