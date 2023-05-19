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Новости Крыма

В Крыму задержали закладчика с 2,5 кг наркотиков

19 мая 2023, 12:29Происшествия в Крыму

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При попытке оборудовать схрон наркотиков в лесу под Симферополем задержан 47-летний ялтинец. При нем было 2,5 килограмма запрещенных веществ. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества примерным весом в 5 кг он по указанию куратора забрал в Саратовской области. По пути следования в Крым на территориях других субъектов Российской Федерации, а также в Севастополе и Симферопольском районе он успел разложить по тайникам около 2,5 кг "синтетики", сбыть оставшуюся часть ему помешали полицейские", – рассказали в пресс-службе ведомства.

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