В Крыму задержали закладчика с 2,5 кг наркотиков

При попытке оборудовать схрон наркотиков в лесу под Симферополем задержан 47-летний ялтинец. При нем было 2,5 килограмма запрещенных веществ. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества примерным весом в 5 кг он по указанию куратора забрал в Саратовской области. По пути следования в Крым на территориях других субъектов Российской Федерации, а также в Севастополе и Симферопольском районе он успел разложить по тайникам около 2,5 кг "синтетики", сбыть оставшуюся часть ему помешали полицейские", – рассказали в пресс-службе ведомства.