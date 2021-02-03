Новости Крыма

В Крыму задержали "закладчика" с двумя килограммами наркотиков

03 февраля 2021, 13:13Происшествия в Крыму

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Крымские полицейские задержали "закладчика" наркотиков с крупной партией запрещенных веществ, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

По данным правоохранителей, 25-летний житель Феодосии организовал наркобизнес и распространял вместе со своими сообщниками наркотики с помощью тайников в разных районах полуострова. В общей сложности у наркодельцов изъяли почти два килограмма наркотических средств "мефедрон", относящихся к так называемым "солям". "Только лишь в городе Евпатории общий вес "закладок" с запрещенными веществами, обнаруженными оперативниками, составил более 670 граммов", – проинформировали в МВД. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным в момент оборудования "закладки". При личном досмотре у него обнаружены порошкообразные вещества общей массой около килограмма.

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