Новости Крыма В Крыму задержали "закладчика" с двумя килограммами наркотиков

Крымские полицейские задержали "закладчика" наркотиков с крупной партией запрещенных веществ, информирует пресс-служба МВД по Крыму. По данным правоохранителей, 25-летний житель Феодосии организовал наркобизнес и распространял вместе со своими сообщниками наркотики с помощью тайников в разных районах полуострова. В общей сложности у наркодельцов изъяли почти два килограмма наркотических средств "мефедрон", относящихся к так называемым "солям". "Только лишь в городе Евпатории общий вес "закладок" с запрещенными веществами, обнаруженными оперативниками, составил более 670 граммов", – проинформировали в МВД. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным в момент оборудования "закладки". При личном досмотре у него обнаружены порошкообразные вещества общей массой около килограмма. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

