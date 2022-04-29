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В Крыму задержан экс-депутат Заксобрания Севастополя

29 апреля 2022, 14:55Общество

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Бывший депутат Законодательного собрания Севастополя и экс-директор ООО "Управляющая компания" Игорь Валис задержан. Информацию РИА Новости Крым подтвердил источник в силовых структурах региона.

"Да, он задержан. Уголовное дело, полагаю, что уже есть", – сообщил источник.

Летом 2021 года решением Ленинского районного суда Игорь Валис был признан виновным в растрате бюджета возглавляемой им ООО "Управляющая компания" – "из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения".

Как выяснило следствие, он неоднократно оплачивал из кассы предприятия личные штрафы. Речь шла о перечислении с расчетного счета компании в общей сложности почти 700 тыс. рублей. Тогда свою вину Валис признал частично. Признание, добровольное возмещение ущерба, а также наличие в его семье малолетнего ребенка повлияло на смягчение наказания.

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