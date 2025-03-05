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Новости Крыма

В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов

05 марта 2025, 13:31Общество

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В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

"С конца февраля – за две последние недели – мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах – Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район", – рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".

По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один – февральский. При этом сейчас около 40% заболевших – это дети, в основном – школьники.

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