В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.

"Только наши ресурсники выполнили около 200 километров переустройства существующих сетей. Им были выделены деньги на материалы, а остальное они своими силами все сделали. И на сегодня эти работы еще продолжаются в Советском, Белогорском и Кировском районах, до конца года мы эти работы закончим. Цифра в 200 километров за год своими силами – такого не было никогда", – рассказал Восколупов.