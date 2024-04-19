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Новости Крыма

В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

19 апреля 2024, 09:56Общество

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На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.

"Только наши ресурсники выполнили около 200 километров переустройства существующих сетей. Им были выделены деньги на материалы, а остальное они своими силами все сделали. И на сегодня эти работы еще продолжаются в Советском, Белогорском и Кировском районах, до конца года мы эти работы закончим. Цифра в 200 километров за год своими силами – такого не было никогда", – рассказал Восколупов.

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