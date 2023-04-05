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Новости Крыма

В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями

05 апреля 2023, 14:58Новости

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Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства, женщина заставляла подчиненных делиться премиями.

"Обвиняемая, исполняя обязанности главы администрации сельского поселения, явно превышая свои полномочия, потребовала в декабре 2021 года у четверых подчиненных передать ей 20 процентов выплаченной им премии по итогам работы за год", – уточнили в прокуратуре обстоятельства дела.

Находясь в служебной зависимости от обвиняемой, работники передали ей деньги, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Теперь в отношении бывшей чиновницы заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено для рассмотрения в суд.

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