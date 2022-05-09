В Крыму заморозки: МЧС предупредило о риске повреждения с/х культур



ссылки онлайн



Ночью и утром 9 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до – 2 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", – добавили в ведомстве.

Там также напомнили, что 8-9 мая в центральных районах Крыма, в восточных и западных районах сохраняется высокая пожарная опасность.