Новости Крыма

В Крыму заморозки: МЧС предупредило о риске повреждения с/х культур

09 мая 2022, 11:09Общество

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Ночью и утром 9 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до – 2 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", – добавили в ведомстве.

Там также напомнили, что 8-9 мая в центральных районах Крыма, в восточных и западных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

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