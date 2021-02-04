В Крыму запретят привлекать субподрядчиков при исполнении контрактов

Компаниям, назначенным единственным исполнителем государственных контрактов в Крыму, запретят привлекать субподрядчиков к работам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

"У нас будет единая болванка контракта, который будет заключаться с единственным исполнителем, с ужесточенными мерами ответственности. При этом запрещена без специального разрешения передача контрактов в субподряд. Никаких механизмов, связанных с тем, что пришел генподрядчик и заключает по три-четыре субподрядных договора, не будет", – рассказал руководитель региона.

По словам Аксенова, привлечение субподрядчиков может осуществляться только в исключительных случаях, по персональному разрешению руководства правительства республики.