В Крыму зарегистрировано еще 110 новых случаев COVID-19

На территории Республики Крым зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.

"Всего выявлено 128 019 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 119 человек, за весь период – 119 421", – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, скончались еще девять человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4 557 пациентов.

Как сообщалось, в Севастополе за сутки зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19, скончались пять человек.