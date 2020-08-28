В Крыму завели дело о крупном мошенничестве при возведении многоэтажек

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве двух многоэтажных жилых домов по госконтракту в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом проинформировала пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По информации надзорного ведомства, в 2017 году Служба капитального строительства Крыма заключила с подрядчиком контракт по строительству двух жилых домов в Гвардейском на 703 млн рублей. В последующем стороны заключили дополнительное соглашение, по которому сумма аванса была увеличена до 70%.

При этом подрядчик ввел заказчика в заблуждение, не сообщив, что в отношении предприятия ведется процедура банкротства. Предприятие получило от Службы капстроительства аванс в размере 331 млн рублей, однако не выполнило работы и не предоставило банковскую гарантию.