На территории полуострова во вторник ожидается сильный ветер. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС РК. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. В связи с этим спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях связи, обрывах линий электропередач, а также обрушениях плохо закрепленных рекламных конструкций. Кроме того, в чрезвычайном ведомстве добавили, что сильный ветер может стать причиной, ускоряющей распространение огня и осложняющей тушение пожаров.

"Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие дни в Крым придет "марсианская погода".