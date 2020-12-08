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В Крыму ждут ураганный ветер – предупреждение МЧС

В Крыму ждут ураганный ветер – предупреждение МЧС

08 декабря 2020, 10:44Общество

На территории полуострова во вторник ожидается сильный ветер. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС РК. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. В связи с этим спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях связи, обрывах линий электропередач, а также обрушениях плохо закрепленных рекламных конструкций. Кроме того, в чрезвычайном ведомстве добавили, что сильный ветер может стать причиной, ускоряющей распространение огня и осложняющей тушение пожаров.

"Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие дни в Крым придет "марсианская погода".

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