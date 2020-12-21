В Ленинском районе Крыма спасли из огня двух человек

Двух жителей Ленинского района сотрудники пожарной службы ночью спасли из горящего здания. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Вызов о пожаре поступил на оперативный пульт дежурного около половины первого ночи. На место происшествия в село Либкнехтовка выехало дежурное подразделение пожарной охраны республики. Прибыв на место, сотрудники службы выяснили, что причиной пожара стали вещи, загоревшиеся в одной из комнат дома. В доме могли находиться люди.

"Звеном газодымозащитной службы проведена разведка всех помещений, в ходе которой были обнаружены мужчина 1986 года и женщина 1961 года рождения, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей пострадавшие были вынесены из зоны пожара и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи".