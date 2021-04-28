Новости Крыма В лобовом ДТП со "скорой" в Крыму погиб водитель, еще трое пострадали

Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковой машиной Audi на Южнобережном шоссе в Ялте, в результате ДТП погиб человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в районе остановки общественного транспорта "Горная здравница". "По предварительным данным, автомобиль скорой помощи передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", – сказано в сообщении. Обстоятельства ДТП выясняются, в районе, где произошла авария, сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

