В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

"В марте изменится расписание пригородных поездов в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Семь Колодезей – Пресноводная. Изменения графика будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта 2024 года, в остальные дни поезда будут курсировать по обычному расписанию. На некоторых участках пути поезда будут отменены", – сказано в сообщении перевозчика.

Расписание движения поездов на эти даты:

–Состав №6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей – Керчь и будет курсировать по маршруту Феодосия – Семь Колодезей;

–№6124 отменяется на участке Владиславовка – Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия – Владиславовка;

–№ 6803/6804 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;

–№ 6809/6810 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;

–№ 6744 сообщением Керчь – Джанкой: изменяется расписание на участке Пресноводная – Семь Колодезей.