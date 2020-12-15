В массовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

На Южном берегу Крыма столкнулись четыре автомобилей. Водителя одного из них зажало в искореженной машине, информирует пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на трассе "граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта". Выяснилось, что столкнулись четыре легковых автомобиля: Skoda Oktavia, Kia Rio, Hyundai Accent и ВАЗ-2107. Требуется деблокация водителя ВАЗ. С помощью гидравлического оборудования спасатели освободили пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, в ДТП получил травмы водитель автомобиля Kia Rio. Оба пострадавших доставили в Ялтинскую городскую больницу №1.