Новости Крыма

В массовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

В массовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

15 декабря 2020, 11:38Происшествия в Крыму

На Южном берегу Крыма столкнулись четыре автомобилей. Водителя одного из них зажало в искореженной машине, информирует пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на трассе "граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта". Выяснилось, что столкнулись четыре легковых автомобиля: Skoda Oktavia, Kia Rio, Hyundai Accent и ВАЗ-2107. Требуется деблокация водителя ВАЗ. С помощью гидравлического оборудования спасатели освободили пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, в ДТП получил травмы водитель автомобиля Kia Rio. Оба пострадавших доставили в Ялтинскую городскую больницу №1.

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