В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок

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Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Авария произошла в субботу утром в Советском округе на дороге Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Причиной стала небезопасная скорость движения микроавтобуса.

"Водитель микроавтобуса "Луидор" выбрал небезопасную скорость, в результате чего не успел вовремя среагировать и допустил столкновение с остановившимся для совершения поворота автомобилем ВАЗ-2110. По инерции ВАЗ продолжил движение на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Нива". Микроавтобус опрокинулся на бок", – рассказали подробности в Госавтоинспекции.