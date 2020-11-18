В МЧС назвали официальную причину пожара в Кизилташском монастыре

Причина пожара на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря установлена. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым Дмитрий Коваленко. "Причиной возгорания стала неисправная проводка. К этому моменту следственные действия на объекте завершены", – сообщил Коваленко.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС вечером 13 ноября. Первое подразделение прибыло на место происшествия уже спустя 9 минут после сообщения. Всего на месте работали 12 единиц личного состава и 4 единицы техники. Пожар полностью был ликвидирован в 23.40. В огне никто не пострадал, здание храма также осталось неповрежденным, однако выгорел бытовой корпус. Сейчас служители монастыря вынуждены ночевать в храме на полу. Кроме того, братья остались без теплой одежды, света и тепла. Монастырь принимает помощь, а также приглашает неравнодушных принять участие в работах по восстановлению строений обители.