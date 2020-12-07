Новости Крыма В МЧС предупредили о чрезвычайных ситуациях в Азовском море

В МЧС предупредили о чрезвычайных ситуациях в Азовском море В Азовском море сохранятся неблагоприятные погодные условия, прогнозируется быстрое обледенение судов с возможным опрокидыванием и гибелью людей, информирует главк МЧС России по Краснодарскому краю. "В течение суток 7 декабря сохранится ветровой сгон воды до опасных отметок и ниже в Таганрогском заливе Азовского моря. Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера, и происшествий, связанных с потерей устойчивости, возможным опрокидыванием судов и гибелью людей, находящихся на них, повреждением причальных сооружений, посадкой судов на мель", – информирует МЧС. Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 7 и 8 декабря на крымском полуострове ожидается сильный ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 25. МЧС РК предупредило о вероятности возникновения ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

