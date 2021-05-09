Новости Крыма В МЧС предупредили о заморозках в Крыму

В ближайшие несколько дней в некоторых районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в крымском главке МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. "Ночью и утром 10, 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", – сказано в сообщении. В этих условиях высока вероятность возникновения пожаров на территории дачных участков, садовых кооперативов, предупреждают спасатели. Кроме того, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост количества ДТП. Также существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

