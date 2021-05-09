Новости Крыма

В МЧС предупредили о заморозках в Крыму

09 мая 2021, 14:35Общество

3

В ближайшие несколько дней в некоторых районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в крымском главке МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. "Ночью и утром 10, 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", – сказано в сообщении. В этих условиях высока вероятность возникновения пожаров на территории дачных участков, садовых кооперативов, предупреждают спасатели. Кроме того, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост количества ДТП. Также существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх