В МФЦ составили рейтинг наиболее востребованных услуг среди крымчан

За какими услугами чаще всего обращаются крымчане в многофункциональные центры в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ольга Макарова.

"Госкомрегистр остается флагманов всех услуг в Крыму и составляет 75-80% от общего количества услуг. Затем идут все услуги, которые связаны с регистрацией граждан. На третьем месте – очередь в детские сады", – сообщила она. Она анонсировала возможность постановки в очередь в детсады из любой точки Крыма. Например, человек, находясь в одном городе, может в электронном виде предоставить документы и встать в очередь в детский сад в другом городе.