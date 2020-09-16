Новости Крыма

В МФЦ составили рейтинг наиболее востребованных услуг среди крымчан

В МФЦ составили рейтинг наиболее востребованных услуг среди крымчан

16 сентября 2020, 09:56Новости

За какими услугами чаще всего обращаются крымчане в многофункциональные центры в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ольга Макарова.

"Госкомрегистр остается флагманов всех услуг в Крыму и составляет 75-80% от общего количества услуг. Затем идут все услуги, которые связаны с регистрацией граждан. На третьем месте – очередь в детские сады", – сообщила она. Она анонсировала возможность постановки в очередь в детсады из любой точки Крыма. Например, человек, находясь в одном городе, может в электронном виде предоставить документы и встать в очередь в детский сад в другом городе.

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