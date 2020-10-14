В Минэкологии Крыма рассказали, когда должны быть убраны все свалки

По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова все муниципалитеты региона должны убрать свалки на своих территориях до 15 декабря. Об этом проинформировал министр экологии республики Геннадий Нараев в эфире радио "Спутник в Крыму".

"До 15 декабря все свалки в границах населенных пунктов должны быть ликвидированы. Министерство будет отслеживать и докладывать главе по тем муниципальным образованиям, в которых это поручение не будет выполнено, для принятия конкретных мер реагирования", – пояснил он.

При этом 224 свалок, по плану Минэкологии, муниципалитеты должны были убрать в течение прошедшего месячника субботников, который был объявлен в Крыму с 11 сентября по 9 октября. Общая площадь свалок, которую необходимо было убрать за эти недели, составила более 22 тысяч квадратных метров. Итоги еще подводятся, но пока что, по словам министра экологии, на 100% с задачей справились только 3 района – Кировский, Первомайский и Джанкойский.