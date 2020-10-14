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В Минэкологии Крыма рассказали, когда должны быть убраны все свалки

В Минэкологии Крыма рассказали, когда должны быть убраны все свалки

14 октября 2020, 09:51Общество

По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова все муниципалитеты региона должны убрать свалки на своих территориях до 15 декабря. Об этом проинформировал министр экологии республики Геннадий Нараев в эфире радио "Спутник в Крыму".

"До 15 декабря все свалки в границах населенных пунктов должны быть ликвидированы. Министерство будет отслеживать и докладывать главе по тем муниципальным образованиям, в которых это поручение не будет выполнено, для принятия конкретных мер реагирования", – пояснил он.

При этом 224 свалок, по плану Минэкологии, муниципалитеты должны были убрать в течение прошедшего месячника субботников, который был объявлен в Крыму с 11 сентября по 9 октября. Общая площадь свалок, которую необходимо было убрать за эти недели, составила более 22 тысяч квадратных метров. Итоги еще подводятся, но пока что, по словам министра экологии, на 100% с задачей справились только 3 района – Кировский, Первомайский и Джанкойский.

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