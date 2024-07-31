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Новости Крыма

В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых

31 июля 2024, 11:01Общество

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В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

"Для погодных условий этого года это довольно-таки высокий урожай. Он дает нам возможность обеспечить себя полностью продовольственным зерном, семенами для сева озимых культур и фуражным зерном для обеспечения животноводства кормами", – сказала она.

Такой урожай аграрии смогли получить в условиях отсутствия продуктивных осадков. Уже во время посевной из-за отсутствия влаги в метровом слое почвы производители были вынуждены корректировать планы сева, объяснила Алиме Зарединова.

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