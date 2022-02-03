В Минтрансе хотят организовать еще два поезда из Симферополя в Москву

Минтранс РФ рассматривает вопрос организации двух поездов из Симферополя в Москву для вывоза пассажиров, рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Сейчас "Российские железные дороги" рассматривают вопрос организации двух составов поездов, которые будут доставлять людей из Симферополя в Москву, чтобы закрытое сообщение начало работать. Мы будем помогать нашим пассажирам двигаться по стране", – подчеркнул глава Минтранса РФ.

Он также отметил, что "ситуация нормальная" и у России есть подобный опыт.

"У нас есть достаточно большой опыт по вывозу пассажиров, ситуация штатная. Объем пассажиров достаточно небольшой и мы не видимо ничего критического", – рассказал Савельев.