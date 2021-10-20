В Минздраве прокомментировали обязательную вакцинацию в Крыму

Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции еще порядка 700 тысяч человек, что превышает количество уже привитых за весь период. Об этом журналистам рассказал замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"На сегодняшний день от коронавируса привились первым компонентом 560 тысяч крымчан, вторым – 515 тысяч. Всего для создания популяционного иммунитета необходимо привить более 1,2 млн человек, соответственно, для создания популяционного иммунитета надо привить порядка 700 тысяч человек, чтобы остановить эпидпроцесс", – сообщил Лясковский.

Для проведения иммунизации в регионе развернуто более 120 пунктов вакцинации, в том числе 68 мобильных. При этом нагрузку на них в связи с постановлением Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от ковида отдельных категорий граждан Минздрав не прогнозирует. Как поясняет Лясковский, речь идет об организованных трудовых коллективах, поэтому в этом случае мобильные бригады сами будут по заявкам выезжать в организации и прививать людей.