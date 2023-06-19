Новости Крыма В МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем

Иномарка на Евпаторийском шоссе под Симферополем взорвалась из-за столкновения с препятствием, рассказали в пресс-службе МВД Крыма. Утром 19 июня три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле. Пострадавшие с ожогами госпитализированы. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по Евпаторийскому шоссе, допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле", – сказано в сообщении МВД Крыма. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

