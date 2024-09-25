В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов

В нескольких районах Севастополя в среду отключат электроэнергию. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".

"25 сентября для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.

По информации "Севастопольэнерго", свет будет отключен по причине плановых ремонтных работ с 08:00 до 16:00 на улицах: Генерала Петрова, Большая Морская, Одесская, Очаковцев, Крестовского 56 – Винзавод ООО "Агрофирма Золотая балка".

С 08:30 до 17:00 подачу электричества приостановят на улицах: 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.

С 09:00 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресам Севастопольская зона ЮБК, шоссе Южнобережное, ИП Скоробреха, ФАУ "ВГСЧ в строительстве", ГБУ Севастополя "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства", а также в селе Фронтовое на ул. Краснореченская, 22-А.