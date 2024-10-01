В Никитском саду стартует Бал хризантем-2025

В Никитском ботаническом сад (НБС) в Ялте стартует Бал хризантем-2025. Об этом со ссылкой на директора НБС, профессора Юрия Плугатаря передает пресс-служба сада.

"Наш Бал хризантем – главный праздник года, долгожданное и незабываемое событие каждой осени. На этот раз на выставочной площадке высажено 43 500 растений 460-ти сортов", – приводит пресс-служба слова Плугатаря.

Бал хризантем ежегодно проводится в НБС с 1953 года.

71-ая по счету выставка называется "Осень в танце хризантем". Здесь будут представлены как сорта мелкоцветковых хризантем селекции НБС 60-70-х годов прошлого века, так и современные садовые хризантемы, которые появились в результате селекции.

На выставке 2024 представлен один из таких видов – хризантема тихоокеанская, которая является одним из видов-предков многочисленного сортового разнообразия хризантемы садовой. Также из новинок сезона: 30 гибридных форм крупноцветковой хризантемы, созданные в 2023 году.