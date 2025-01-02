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Новости Крыма

В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей

02 января 2025, 13:56Общество

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Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находятся 385 транспортных средств, время ожидания составит более часа", – сказано в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

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