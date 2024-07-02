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Новости Крыма

В одном из крымских сел вода будет непригодна для питья

Сегодня, 09:00Общество

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Во вторник в одном из сел Советского района Крыма будет проводиться дезинфекция резервуаров воды и сетей, в связи с чем воду из-под крана нельзя будет употреблять. Об этом сообщает "Вода Крыма".

"Уважаемые жители с. Красногвардейское Советского района! Белогорский филиал сообщает, что 02.07.2024 с 08:00 до 17:00 в с. Красногвардейское будет производиться дезинфекция резервуаров чистой воды и разводящих сетей", – говорится в сообщении.

️В указанный промежуток времени возможны перебои водоснабжения, вода к употреблению ️непригодна, уточнили в организации и принесли извинения за причиненные неудобства. Также в "Воде Крыма" порекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.

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