Новости Крыма

В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину

18 августа 2022, 12:28Общество

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Мужчину, который купался ночью в море, спасатели нашли без признаков жизни на берегу и реанимировали. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в Черноморском районе. Ночью в 23:03 спасатели получили информацию о том, что мужчина в районе села Оленевка ушел купаться и пропал из виду. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

"Прибыв к месту, спасатели приступили к поисковым работам вдоль береговой линии. Пострадавший был обнаружен у уреза воды без признаков жизни. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" извлекли мужчину на берег и немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации. В результате чего мужчина пришел в сознание. Житель г. Самара, 1991 года рождения, был передан сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили спасатели.

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