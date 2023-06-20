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Новости Крыма

В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг

20 июня 2023, 13:39Общество

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Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне ночью. Мужчина потерялся в районе пещерного города, поэтому на помощь вызвали сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

Трехчасовые поисковые работы результата не дали. В течение последующего часа пострадавший сам вышел на связь со спасателями и указал свое местонахождение.

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