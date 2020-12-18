В поезде Симферополь-Москва задержали предполагаемого наркокурьера

Керченская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Москвы, у которого нашли свертки с наркотиками. Как проинформировали в пресс-службе прокуратуры, у 47-летнего подозреваемого в вагоне пассажирского поезда "Симферополь – Москва" обнаружили и изъяли два свертка с марихуаной общей массой 292,26 г. В отношении москвича возбудили уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Керченской транспортной прокуратуры. Пассажиру грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы до одного года