Новости Крыма

В Полтаве мужчина в гранатой взял заложника

В Полтаве мужчина в гранатой взял заложника

Сегодня, 11:53Новости

Мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, информирует департамент уголовного розыска Полтавской области. По сообщению, он направляется к выезду из города на автомобиле, рассказывает РИА Новости со ссылкой на департамент угрозыска полиции области. Изначально происшествие случилось на улиуе Остапа Вишни, там мужчину остановила полиция по факту незаконного завладения автомобилем.

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