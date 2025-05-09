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Новости Крыма

В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников

09 мая 2025, 12:32Общество

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В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседание общественного совета по реализации программы.

Всего зарегистрировались 933 участника, тесты прошли 474 человека, уточнил глава региона.

"По итогам рейтинга сегодня мы утвердили список участников собеседования – в него вошли 307 участников из числа тех, кто показал наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала, а также военных заслуг", – рассказал Развожаев.

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