Новости Крыма В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников

В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседание общественного совета по реализации программы. Всего зарегистрировались 933 участника, тесты прошли 474 человека, уточнил глава региона. "По итогам рейтинга сегодня мы утвердили список участников собеседования – в него вошли 307 участников из числа тех, кто показал наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала, а также военных заслуг", – рассказал Развожаев. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

