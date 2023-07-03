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Новости Крыма

В районе Инкермана автофура протаранила пять машин

Сегодня, 13:01Происшествия в Крыму

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ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом информирует прокуратура города Севастополя.

"Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", – проинформировали в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.

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