В районе Инкермана автофура протаранила пять машин

ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом информирует прокуратура города Севастополя.

"Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", – проинформировали в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.